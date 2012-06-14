РФС призвал российских болельщиков к сдержанности

Российский футбольный союз (РФС) просит своих болельщиков проявлять сдержанность и следовать правилам поведения, принятых УЕФА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе РФС.

«Российский футбольный союз жестко выступает против проявления насилия как на стадионах, так и за их пределами. Мы просим всех российских болельщиков проявлять сдержанность и следовать правилам поведения, принятых УЕФА», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что РФС категорически против любых оправданий с чьей бы то ни было стороны применения насилия и использования пиротехники на стадионе.

«В эти дни сборной России как никогда нужна дружная поддержка лучших в мире российских болельщиков, а не счета, которые выставляют хулиганы, ставящие собственные интересы выше интересов сборной команды страны», - говорится в заявлении.

Сообщается, что РФС поступило решение Контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА по дисциплинарному делу, которое было открыто после первого матча сборной России на Евро-2012 против команды Чехии (4:1). Согласно данному документу РФС вправе подготовить и подать в письменном виде апелляцию на решение УЕФА, что будет сделано в отведенное для этой процедуры время.

Со своей стороны РФС заявляет, что приложит все усилия для того, чтобы сборная России не подверглась столь суровому наказанию.

При этом обращается внимание болельщиков, что в отношении РФС открыто второе дисциплинарное дело по ряду эпизодов матча в Варшаве со сборной Польши (1:1).

При утверждении УЕФА денежных штрафов, РФС, в случае достоверного установления личностей нарушителей порядка на стадионах во Вроцлаве и Варшаве, оставляет за собой право подготовить к ним иски о компенсации понесенного ущерба.

Как сообщал УНИАН, УЕФА открыл два дисциплинарных дела в отношении РФС из-за поведения фанов российской команды.

В частности, 13 июня Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА приняла решение снять с РФС шесть очков в следующем отборочном цикле чемпионата Европы. Наказание носит условный характер и охватывает срок с этого момента и до окончания стыковых матчей квалификации Евро-2016.

Также РФС оштрафован на 120 тыс. евро. Данное решение было принято в ответ на неподобающее поведение российских болельщиков в поединке против чехов во Вроцлаве, когда они использовали и бросали на поле пиротехнические устройства, а также демонстрировали оскорбительные баннеры.

Кроме того, во Вроцлаве российские болельщики подрались со стюардами, обслуживающими чемпионат, и участвовали в драках накануне матча Россия – Польша 12 июня в Варшаве.