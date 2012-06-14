Легенду Tour de France Армстронга обвиняют в употреблении допинга
Агентство Соединенных Штатов Америки по борьбе с допингом выдвинуло официальные обвинения в употреблении допинга против знаменитого американского велогонщика семикратного победителя гонки Tour de France Лэнса Армстронга.
Как передает Радио «Свобода», сообщения об этом подтвердил сам Л.Армстронг, который назвал обвинения полностью беспочвенными. В заявлении гонщика, который недавно завершил карьеру, говорится, что его обвиняют в употреблении допинга на протяжении 16 лет, однако никаких доказательств этого так и не было представлено.
По данным газеты Washington Post, агентство по борьбе с допингом обвиняет Л.Армстронга и его бывших коллег, а также врача Миккеле Феррари в употреблении запрещенных препаратов на протяжении более 10 лет.
Официальное выдвижение обвинений означает, что Л.Армстронг на время расследования будет лишен возможности участвовать в состязаниях по триатлону. Этим спортом он занялся после ухода из велогонок.