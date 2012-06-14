В дни матчей транспорт в Киеве работает до рассвета

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс».

Перевозка пассажиров обеспечивалась существующими маршрутами, которые проходят возле станций метрополитена, после прохождения последних поездов метро (работа метро продлена до 2.00).

Для обеспечения надлежащих пассажирских перевозок на больших пассажирообразующих пунктах города организовано дежурство линейных работников, которые докладывали о состоянии пассажирских перевозок с целью принятия соответствующих оперативных решений.

Кроме того, на больших пассажирообразующих пунктах на маршрутах центральной части города вблизи НСК «Олимпийский» и фан-зоны за час до завершения матчей было организовано накопление резервного подвижного состава сверхбольшой вместимости, что позволило обеспечить перевозку пассажиров в период максимального наплыва болельщиков после завершения матчей.

В коммунальном предприятии отметили, что количество перевезенных пассажиров общественным наземным транспортом на протяжении суток увеличилось почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В дни проведения матчей наблюдается увеличение количества перевезенных пассажиров, при этом полностью обеспечивается провозная способность подвижного состава.

В целом на время проведения Чемпионата Европы 2012 года по футболу «Киевпасстранс» увеличил количество подвижного состава общественного наземного транспорта большой и сверхбольшой вместимости обычного режима движения на 20% в целом по городу и на 30% – в центральной части Киева.