Блохин сомневается, кого выставить на матч в Донецке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

О.Блохин отметил, что есть моменты в игре сборной, которые нужно улучшать.

По его словам, на чемпионате Европы в следующих играх сборной Украины не предоставят столько голевых моментов, сколько их было в игре со шведами. «Нужно улучшать реализацию», - отметил О.Блохин.

Отвечая на вопросы журналистов, главный тренер сообщил, что украинская команда будет находиться в Донецке между двумя играми со сборными Франции и Англии, которые ей осталось провести и которые будут сыграны в этом городе. Также главный тренер сборной подчеркнул, что в Донецке команду ожидает жара около 36 градусов. Поэтому, по его словам, придется очень серьезно подумать над составом, потому что много игроков очень сильно выложились в игре против команды Швеции.

Также О.Блохин заявил, что в ближайшей игре против Франции сборная будет стремиться добыть победу. «Если бы не ставили задачу обыграть французов, то какую задачу нужно ставить?», - удивился тренер. Он добавил, что в сборной Украины не боятся никого из игроков команды Франции.