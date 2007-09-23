Результаты 10 тура: Шахтер громит Днепр

В центральном матче сегодняшнего дня донецкий Шахтер, которому по ходу матча пришлось отыгрываться, в итоге разгромил днепропетровский Днепр – 4:1 (Рац 48, Брандао 53 пен., 76, Гладкий 72 – Воробей 20).

Харьковский Металлист дома переиграл запорожский Металлург со счетом 2:1. Голы забили: Девич 65, с пенальти; Бордиян 75 и за Металлург - Челядинский 49.

Матч в Киеве между Арсеналом и Черноморцем оказался богатым на пенальти: Счет в матче открыли одесситы (Корытько 28), на 70 минуте канонирам удалось сравнять счет - пенальти реализовал Закарлюка. Однако Черноморец вырвал победу, забив решающий гол тоже с пенальти – Корытько оформил дубль.

Чемпионат Украины. 10 тур Металлист – Металург 2:1

Арсенал – Черноморец 1:2

Шахтер – Днепр 4:1

Шахтер уходит в отрыв - 28 очков, Днепр остался с 22 очками, а динамовцы отстают на 1 очко - 21.