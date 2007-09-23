Первый матч без Моуринью: Челси проигрывает МЮ
19:54, 23 сентября 2007Спорт
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Шева отыграл 58 минут
Первый матч Челси без мистера Особенного, обернулся… неудачей. Лондонцы проиграли в принципиальном противостоянии «красным дьяволам» со счетом 0:2. Ни Шеве (отыграл 58 минут), ни Малуда, ни Райту Филипсу не удалось воплотить свои старания в забитый мяч. Первый гол в этом матче на второй добавленной минуте первого тайма головой забил Тевес, а добил "синих" Луи Саа, реализовавший на 89 минуте пенальти, после фола Бен-Хаима.
|Фото АР
Английская Премьер-лига. 7 турЧелси – МЮ 0:2
Ньюкасл – Вест Хэм 3:1
Астон Вилла – Эвертон 2:0
Блекберн – Портсмут 0:1
Болтон – Тоттенхем 1:1
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