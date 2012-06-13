Евро-2012: Дания едва не создала сенсацию

20:50, 13 июня 2012
Спорт
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Завершился первый матч второго круга в группе В.

Португалия празднует во Львове

В матче сборных Дании и Португалии зафиксирован счет 2:3.

На 25 минуте, после подачи углового, Пепе головой отправил мяч в ближний угол ворот датчан.

На 36 минуте Нани прострелил с правого фланга и Элдер Поштига сделал счет 0:2.

На 41 минуте, после мягкого заброса в штрафную Крон-Дели головой сделал передачу на дальнюю штангу и Никласу Бендтнеру осталось не промахнуться по пустым воротам и сделать счет 1:2.

На 80 минуте Дания сравняла счет: 2:2. Головой снова забил Никлас Бендтнер.

На 87 минуте, после навеса с левого фланга Сильвестр Варела со второй попытки отправил мяч в ближний угол и вывел Португалию опять вперед 2:3.

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