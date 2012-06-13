Блохин не стал называть Януковича фартовым

20:43, 13 июня 2012
Спорт
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Главный тренер сборной Украины по футболу Олег Блохин не стал отвечать на вопрос журналистки о возможной фартовости присутствия Президента Виктора Януковича на стадионе во время матчей украинской сборной.

Блохин

Как передает корреспондент УНИАН, журналистка одного из телеканалов попросила О.Блохина ответить на, по ее словам, юмористический вопрос о том, является ли, по мнению главного тренера, фартовым после победы над сборной Швеции присутствие В.Януковича на стадионе во время игр сборной.

На это О.Блохин рассмеялся и сказал, что «это не юмористический вопрос. Хороший юмор…».

По словам О.Блохина, он может только сказать, что минут через 10-15 после окончания игры со шведами Президент позвонил в раздевалку и поздравил команду Украины с победой.

«Было очень приятно», - добавил главный тренер сборной Украины по футболу.

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