Блохин не стал называть Януковича фартовым
20:43, 13 июня 2012Спорт
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Главный тренер сборной Украины по футболу Олег Блохин не стал отвечать на вопрос журналистки о возможной фартовости присутствия Президента Виктора Януковича на стадионе во время матчей украинской сборной.
Блохин не стал отвечать на вопрос о фартовости
Как передает корреспондент УНИАН, журналистка одного из телеканалов попросила О.Блохина ответить на, по ее словам, юмористический вопрос о том, является ли, по мнению главного тренера, фартовым после победы над сборной Швеции присутствие В.Януковича на стадионе во время игр сборной.
На это О.Блохин рассмеялся и сказал, что «это не юмористический вопрос. Хороший юмор…».
По словам О.Блохина, он может только сказать, что минут через 10-15 после окончания игры со шведами Президент позвонил в раздевалку и поздравил команду Украины с победой.
«Было очень приятно», - добавил главный тренер сборной Украины по футболу.
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