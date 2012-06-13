Блохин не стал называть Януковича фартовым

Как передает корреспондент УНИАН, журналистка одного из телеканалов попросила О.Блохина ответить на, по ее словам, юмористический вопрос о том, является ли, по мнению главного тренера, фартовым после победы над сборной Швеции присутствие В.Януковича на стадионе во время игр сборной.

На это О.Блохин рассмеялся и сказал, что «это не юмористический вопрос. Хороший юмор…».

По словам О.Блохина, он может только сказать, что минут через 10-15 после окончания игры со шведами Президент позвонил в раздевалку и поздравил команду Украины с победой.

«Было очень приятно», - добавил главный тренер сборной Украины по футболу.