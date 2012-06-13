У сборной России могут отобрать 6 очков из-за действий болельщиков

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В частности, Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА приняла решение снять с Российского футбольного союза шесть очков в следующем отборочном цикле чемпионата Европы.

Наказание носит условный характер и охватывает срок с этого момента и до окончания стыковых матчей квалификации Евро-2016.

Российский футбольный союз также был оштрафован на 120 тыс. евро. Данное решение было принято в ответ на неподобающее поведение российских болельщиков в поединке против чехов во Вроцлаве, когда они использовали и бросали на поле пиротехнические устройства, а также демонстрировали оскорбительные баннеры.

РФС имеет право подать апелляцию на решение КДИ в течение трех дней с момента получения вердикта в письменном виде.

***

Как сообщалось, 9 июня было открыто дисциплинарное дело в отношении Российского футбольного союза в связи с неподобающим поведением болельщиков на матче между сборными России и Чехии.

Изучив отчеты по безопасности и доступные фото- и видеоматериалы, УЕФА объявил, что открывает дисциплинарное дело в отношении Российского футбольного союза в связи с неподобающим поведением болельщиков, использованием и бросанием на поле фейерверков, а также демонстрацией баннеров с недозволенным содержанием на матче группы А между сборными России и Чехии, который состоялся 9 июня во Вроцлаве.

Кроме того, УЕФА в сотрудничестве с FARE начнет расследование в связи с полученной информацией об оскорблении чешских футболистов российскими болельщиками.

Также на Евро-2012 российские болельщики подрались во Вроцлаве (Польша) со стюардами, обслуживающими чемпионат, а также участвовали в драках накануне матча Россия – Польша вчера в Варшаве.

Как известно, чемпионат Европы по футболу проводится раз в четыре года, следующий отборочный цикл начнется в 2014 году.