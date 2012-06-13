Блохин успокоил: Шевченко в ДТП не пострадал

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

О.Блохин рассказал, что А.Шевченко сам подошел к нему и рассказал о ДТП.

По словам О.Блохина, капитан сборной вез свою жену в аэропорт и по дороге они попали в ДТП. «Он (Андрей Шевченко – УНИАН) не пострадал, все в порядке», - сказал О.Блохин.

Как сообщал УНИАН, А.Шевченко 11 июня после победы в матче над сборной Швеции со счетом 2:1 попал в дорожно-транспортное происшествие.

В автомобиль Porsche А.Шевченко врезался джип. Футболист притормозил, чтобы пропустить пешехода.

В машине также находилась беременная жена А.Шевченко Кристен Пазик. Они не пострадали.