Блохин успокоил: Шевченко в ДТП не пострадал
19:58, 13 июня 2012Спорт
4459
Главный тренер сборной Украины по футболу Олег Блохин подтверждает, что капитан сборной Андрей Шевченко не пострадал в ДТП 11 июня.
Блохин провел пресс-конференцию
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.
О.Блохин рассказал, что А.Шевченко сам подошел к нему и рассказал о ДТП.
По словам О.Блохина, капитан сборной вез свою жену в аэропорт и по дороге они попали в ДТП. «Он (Андрей Шевченко – УНИАН) не пострадал, все в порядке», - сказал О.Блохин.
Как сообщал УНИАН, А.Шевченко 11 июня после победы в матче над сборной Швеции со счетом 2:1 попал в дорожно-транспортное происшествие.
В автомобиль Porsche А.Шевченко врезался джип. Футболист притормозил, чтобы пропустить пешехода.
В машине также находилась беременная жена А.Шевченко Кристен Пазик. Они не пострадали.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter