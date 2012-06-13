Милиция ищет того, кто «заминировал» киевскую фан-зону
19:41, 13 июня 2012Спорт
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Милиция устанавливает личность сообщившего о заложенной взрывчатке в фан-зоне Евро-2012 в Киеве.
Эвакуация людей из фан-зоны не проводилась
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, в 16.30 по линии «102» поступило сообщение от анонима о том, что в фан-зоне на Крещатике заложено взрывчатое вещество.
По данным милиции, на месте, которое было указано неизвестным, работают взрывотехнические и кинологические службы, эвакуация людей не проводилась.
В столичном главке сообщили, что в случае установления личности давшего ложное сообщение этот человек будет нести ответственность согласно действующему законодательству.
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