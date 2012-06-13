Милиция ищет того, кто «заминировал» киевскую фан-зону

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, в 16.30 по линии «102» поступило сообщение от анонима о том, что в фан-зоне на Крещатике заложено взрывчатое вещество.

По данным милиции, на месте, которое было указано неизвестным, работают взрывотехнические и кинологические службы, эвакуация людей не проводилась.

В столичном главке сообщили, что в случае установления личности давшего ложное сообщение этот человек будет нести ответственность согласно действующему законодательству.