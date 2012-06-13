СМИ: В фан-зоне на Крещатике ищут взрывчатку

19:09, 13 июня 2012
Спорт
2280

Сегодня в 16-30 неизвестный позвонил на 102 и сообщил о заминировании официальной фан-зоны на Крещатике.В

міліція

Об этом сообщили Тижню в пресс-службе столичного МВД.

официальную фан-зону Евро-2012 в Киеве приехали правоохранители с собаками.

Они разделились на четыре группы, по два человека и одной собаке в каждой.

В настоящее время они ходят и осматривают урны. От каких-либо комментариев они отказываются.

Им также помогают охранники фан-зоны.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter