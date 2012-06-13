СМИ: В фан-зоне на Крещатике ищут взрывчатку
19:09, 13 июня 2012Спорт
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Сегодня в 16-30 неизвестный позвонил на 102 и сообщил о заминировании официальной фан-зоны на Крещатике.В
Милиция разделились на четыре группы, по два человека и одной собаке в каждой
Об этом сообщили Тижню в пресс-службе столичного МВД.
официальную фан-зону Евро-2012 в Киеве приехали правоохранители с собаками.
Они разделились на четыре группы, по два человека и одной собаке в каждой.
В настоящее время они ходят и осматривают урны. От каких-либо комментариев они отказываются.
Им также помогают охранники фан-зоны.
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