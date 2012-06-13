Шведы отдали Азарову проигранное пиво

Как передает корреспондент УНИАН, О.Сйостдед рассказал журналистам, что в Швеции он работает программистом и «женат на футболе». В частности, он уже 11-й раз посещает Украину.

Также он отметил, что если бы в футбольном матче Украина проиграла Швеции, то он бы не искал Н.Азарова для того, чтобы забрать у него пиво, так как считает, что глава правительства должен был бы в этом случае найти его сам.

О.Сйостдед отдал Н.Азарову шесть бутылок шведского пива.

«Ну что, будем пить пиво? Что же так много пива?», - сказал Н.Азаров, придя на встречу со шведским болельщиком.

Премьер-министр отметил, что во время матча Швеция-Англия будет болеть за команду Швеции, так как желает, чтобы эта команда выиграла у англичан.

Н.Азаров выпил немного пива. «За ваши победы! Ну, пиво классное», - сказал он. Н.Азаров подарил шведскому футбольному фану украинскую вышиванку и барельеф с изображением Андреевской церкви.

Также Н.Азаров попросил О.Сйостдед передать шведским болельщикам, что Украина их любит и рада принимать в гостях.

Как сообщалось, 11 июня во время посещения фан-зоны в Киеве М.Азаров поспорил со шведским болельщиком на бутылку пива, что выиграет сборная Украины.

В тот день сборная Украины победила Швецию со счетом 2:1.