Шествие голландцев по Харькову покажут он-лайн

Как сообщили УНИАН в медиа-центре «Харьков 2012», шествие он-лайн будет транслироваться на сайте Харьковского городского совета в рамках совместного проекта горсовета и медиа-проекта Robinzon.tv.

Начало шествия запланировано на 18.30.

В эти минуты на площади Свободы находится более 20 тысяч человек. Из-за сильной жары присутствующих в фан-зоне поливают водой.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 21.45 на стадионе «Металлист» состоится матч Нидерланды – Германия.