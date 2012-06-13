Шествие голландцев по Харькову покажут он-лайн
17:50, 13 июня 2012Спорт
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В Харькове торжественное предматчевое шествие голландских болельщиков от фан-зоны на площади Свободы до стадиона «Металлист» покажут он-лайн.
Начало шествия запланировано на 18.30
Как сообщили УНИАН в медиа-центре «Харьков 2012», шествие он-лайн будет транслироваться на сайте Харьковского городского совета в рамках совместного проекта горсовета и медиа-проекта Robinzon.tv.
Начало шествия запланировано на 18.30.
В эти минуты на площади Свободы находится более 20 тысяч человек. Из-за сильной жары присутствующих в фан-зоне поливают водой.
Как сообщал УНИАН, сегодня в 21.45 на стадионе «Металлист» состоится матч Нидерланды – Германия.
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