Хорек Фред огорчил немцев и датчан

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, Фред предсказал победу сборных Португалии и Нидерландов.

Перед Фредом поставили две миски с едой и флажками стран, которые принимают участие в сегодняшних матчах. Сначала хорек выбирал между сборными Дании и Португалии и остановился на португальской сборной. Затем он выбирал между командами Нидерландов и Германии, и его выбор пал на голландцев.