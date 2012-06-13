Хорек Фред огорчил немцев и датчан
17:15, 13 июня 2012Спорт
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В Харькове хорек-вещун Фред сделал предсказание относительно результатов матчей Дания - Поругалия и Нидерланды - Германия, которые пройдут сегодня во Львове и Харькове, соответственно.
Хорек-прорицатель Фред выбрал победителей
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, Фред предсказал победу сборных Португалии и Нидерландов.
Перед Фредом поставили две миски с едой и флажками стран, которые принимают участие в сегодняшних матчах. Сначала хорек выбирал между сборными Дании и Португалии и остановился на португальской сборной. Затем он выбирал между командами Нидерландов и Германии, и его выбор пал на голландцев.
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