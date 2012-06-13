В гости к Ярославскому приехал Абрамович

Как сообщили корреспонденту УНИАН информированные источники, друг украинского бизнесмена остановился в 5-звездной гостинице Kharkiv Palace, где в эти дни обустроились также все представители УЕФА, прибывшие в Харьков на Евро-2012.

Днем А.Ярославский и Р.Абрамович побывали на стадионе «Металлист», который в эти дни превратился в арену грандиозного футбольного праздника.

Не исключено, что А.Ярославский пригласил своего российского коллегу на сегодняшний матч Евро-2012 между сборными Голландии и Германии.

Свой стартовый матч континентального первенства в группе В против сборной Дании в Харькове голландцы проиграли, поэтому игра обещает быть принципиальной и зрелищной, считают местные обозреватели.

Известно, что это не первый приезд Р.Абрамовича в Харьков. По приглашению А.Ярославского, который в последние годы занимался финансированием проектов Евро-2012, сооружением и реконструкцией спортивных объектов, аэропорта, владелец «Челси» посещал стадион «Металлист» во время игр харьковской команды в Лиге Европы.