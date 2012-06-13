Платини будет во Львове на матче Дания - Португалия
16:59, 13 июня 2012Спорт
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Сегодня во Львов прибудет президент УЕФА Мишель Платини.
Платини будет во Львове лишь на протяжении матча
Об этом сообщили УНИАН в медиа-центре «Львов 2012».
Предварительно планируется, что М.Платини прилетит чартерным рейсом в международный аэропорт «Львов» имени Данилы Галицкого.
В программе пребывания М.Платини во Львове предусмотрено только посещение матча Дания – Португалия.
Планируется, что сегодня президент УЕФА отбудет из Львова.
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