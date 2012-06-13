Платини будет во Львове на матче Дания - Португалия

Об этом сообщили УНИАН в медиа-центре «Львов 2012».

Предварительно планируется, что М.Платини прилетит чартерным рейсом в международный аэропорт «Львов» имени Данилы Галицкого.

В программе пребывания М.Платини во Львове предусмотрено только посещение матча Дания – Португалия.

Планируется, что сегодня президент УЕФА отбудет из Львова.