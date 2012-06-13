Янукович доволен порядком на Евро-2012

15:07, 13 июня 2012
Спорт
1253

Первые дни проведения Евро-2012 продемонстрировали способность Украины обеспечить порядок и безопасность, считает Президент Украины Виктор Янукович.  

Президент України Віктор Янукович і президент УЄФА Мішель Платіні на матчі Євро-2012 Україна-Швеція, 11 червня

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал во время встречи с кандидатами на должности председателей районных государственных администраций.

«Первые дни чемпионата показали, что мы способны обеспечить порядок, безопасность. Традиционное украинское радушие нравится нашим гостям», - сказал В.Янукович.

Он отметил, что Украина как один из хозяев Евро-2012 обязана создать все условия для комфортного пребывания в нашем государстве гостей и болельщиков.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter