Янукович доволен порядком на Евро-2012

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал во время встречи с кандидатами на должности председателей районных государственных администраций.

«Первые дни чемпионата показали, что мы способны обеспечить порядок, безопасность. Традиционное украинское радушие нравится нашим гостям», - сказал В.Янукович.

Он отметил, что Украина как один из хозяев Евро-2012 обязана создать все условия для комфортного пребывания в нашем государстве гостей и болельщиков.