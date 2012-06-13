Янукович доволен порядком на Евро-2012
15:07, 13 июня 2012Спорт
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Первые дни проведения Евро-2012 продемонстрировали способность Украины обеспечить порядок и безопасность, считает Президент Украины Виктор Янукович.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал во время встречи с кандидатами на должности председателей районных государственных администраций.
«Первые дни чемпионата показали, что мы способны обеспечить порядок, безопасность. Традиционное украинское радушие нравится нашим гостям», - сказал В.Янукович.
Он отметил, что Украина как один из хозяев Евро-2012 обязана создать все условия для комфортного пребывания в нашем государстве гостей и болельщиков.
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