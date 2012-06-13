«Доктор Хаус» будет смотреть футбол в фан-зоне на Крещатике

14:45, 13 июня 2012
Спорт
2893

Популярный актер и музыкант Хью Лори, звезда сериала «Доктор Хаус» прилетит в Киев 17 июня, за три дня до своего концерта.

Звезда сериала «Доктор Хаус» будет смотреть футбол на Крещатике, gdefon.ru

 

Выступление Хью Лори состоится 20 июня во Дворце Украина. Актер посетит столицу в рамках своего мини-тура, в который, кроме Киева, войдут Беларусь и Москва, сообщает Информационный центр «Украина-2012».

В Киеве Хью вместе со своей женой будут проживать в Премьер Паласе в президентском номере.

Планировалось, что актера будут возить на черном «Кадиллаке», однако он изъявил желание передвигаться по городу на мотоцикле. "Сейчас ищем подходящий, возможно, возьмем в аренду Harley-Davidson", - рассказали организаторы концерта.  

Что же касается свободного времени, то Хью хочет погулять по Киеву, а также, будучи ярым футбольным болельщиком, собирается пойти поболеть за сборную Франции. Кстати, его даже не остановил тот факт, что город перекрыт из-за Евро-2012, так как он сказал, что пойдет на матч пешком.    

Напомним, что 20 июня в Киеве состоится концерт Хью Лори вместе с группой Band From TV. Артисты исполнят рок-каверы и песни из сольного альбома Лори «Let Them Talk».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter