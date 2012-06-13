«Доктор Хаус» будет смотреть футбол в фан-зоне на Крещатике

Выступление Хью Лори состоится 20 июня во Дворце Украина. Актер посетит столицу в рамках своего мини-тура, в который, кроме Киева, войдут Беларусь и Москва, сообщает Информационный центр «Украина-2012».

В Киеве Хью вместе со своей женой будут проживать в Премьер Паласе в президентском номере.

Планировалось, что актера будут возить на черном «Кадиллаке», однако он изъявил желание передвигаться по городу на мотоцикле. "Сейчас ищем подходящий, возможно, возьмем в аренду Harley-Davidson", - рассказали организаторы концерта.

Что же касается свободного времени, то Хью хочет погулять по Киеву, а также, будучи ярым футбольным болельщиком, собирается пойти поболеть за сборную Франции. Кстати, его даже не остановил тот факт, что город перекрыт из-за Евро-2012, так как он сказал, что пойдет на матч пешком.

Напомним, что 20 июня в Киеве состоится концерт Хью Лори вместе с группой Band From TV. Артисты исполнят рок-каверы и песни из сольного альбома Лори «Let Them Talk».