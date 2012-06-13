Датский кронпринц прошел «зеленый коридор» во Львове вместе с фанами
13:13, 13 июня 2012Спорт
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Сегодня во Львов на матч между Данией и Португалией прибыл кронпринц Дании Фредерик.
|Фредерик прилетел вместе с фанами
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской таможни, принц прибыл в Международный аэропорт «Львов» им. Данила Галицкого вместе с датскими болельщиками чартерным рейсом «Копенгаген – Львов». На борту самолета «Аэробус» был 141 человек.
Таможенное оформление кронпринц прошел вместе с болельщиками, воспользовавшись полосой упрощенного контроля «зеленый коридор».
По предварительной информации, сегодня же после матча кронпринц Дании Фредерик улетает в Копенгаген, информирует пресс-служба таможни.
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