Датский кронпринц прошел «зеленый коридор» во Львове вместе с фанами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской таможни, принц прибыл в Международный аэропорт «Львов» им. Данила Галицкого вместе с датскими болельщиками чартерным рейсом «Копенгаген – Львов». На борту самолета «Аэробус» был 141 человек.

Таможенное оформление кронпринц прошел вместе с болельщиками, воспользовавшись полосой упрощенного контроля «зеленый коридор».

По предварительной информации, сегодня же после матча кронпринц Дании Фредерик улетает в Копенгаген, информирует пресс-служба таможни.