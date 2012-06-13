Букмекеры: Шансы сборной Украины выйти из группы повысились

Если до первого тура влиятельная букмекерская контора William Hill давала нашей команде коэффициент 2,38 (вероятность 40%), то после победы над шведами — 1,67 (56%). То есть теперь скорее "да", чем "нет", пишет газета "Сегодня".

Хотя фаворитами по-прежнему остаются Франция и Англия. Котировки на них перед стартом были равными, теперь шансы "триколоров" чуть выросли (с 63 до 65%), а британцев несколько подупали (с 63 до 62%). Хоть они и сыграли вничью, но французы выглядели посильнее.

А вот шансы шведов на выход из группы обрушились вдвое — с 34 до 17%.