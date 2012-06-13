Суркис: Мы потеряли российских фанов, но приобрели спокойствие

Президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис заявляет, что благодаря тому, что сборная России проводит свои матчи в Польше, Украина приобрела спокойствие.

Об этом он сказал накануне вечером в интервью российской газете «Советский спорт».

«Возможно, какое-то количество российских болельщиков мы потеряли. Но зато приобрели спокойствие. Будем надеяться, что наши команды встретятся на далеком этапе - в полуфинале или желательно в финале. Я желаю этого и своей сборной, стартовавшей с победы, и российской команде, впечатляюще начавшей турнир», - сказал Г.Суркис.

«Мне жаль, что некоторые российские болельщики омрачили праздник, который им подарили игроки сборной. Они устроили побоище со стюардами и сейчас инцидент рассматривают дисциплинарные органы УЕФА. А полиция ищет людей, кто инициировал драку, по видео. Так могу ли я, как президент ФФУ, желать, чтобы происходящее в Польше перенеслось на территорию Украины?», - сказал он.

«В принципе я хочу, чтобы сборная России переехала в Украину поближе к финалу. Но мы представляем, что будет... Поэтому необходима профилактическая работа с болельщиками двух стран - чтобы не было моментов, которые омрачают футбольную жизнь», - добавил Г.Суркис.