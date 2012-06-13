Игроки сборной Польши довольны ничьей с Россией

Защитник сборной Польши Себастьян Бениш:

Думаю, этим матчем можем быть довольны и мы, и болельщики. Пришлось выложиться на полную. Мы пропустили в первом тайме после стандартного положения, тогда как до этого россияне опасных моментов почти не создали. В перерыве мы сошлись на том, что счет 0:1 ничего не значит и мы должны выйти на поле и продолжать биться. Именно это мы и сделали во втором тайме, сообщает UEFA.com.

Нам удалось отыграться. Мы шли вперед и даже стремились забить второй гол. Думаю, мы можем быть довольны ничьей. Теперь нас ждет настоящий финал против чехов.

Полузащитник сборной Польши Якуб Блащиковски:

Матч был очень сложный. Россияне доказали, что у них очень сильная сборная. Я только что увидел свой гол по телевизору. Я получил хороший пас от Ойгена, сместился в центр и пробил по дальнюю штангу. У голкипера шансов, по сути, не было. Это очень красивый гол.

Ситуация в группе крайне интересная. В выходе в плей-офф не могут быть уверены даже россияне. Все еще возможно, но то, что было, уже ушло в историю. Теперь мы уделим внимание предстоящей встрече, и сделаем все, чтобы обыграть чехов.

Сейчас мы полны оптимизма. При такой поддержке, как сегодня, я уверен, что мы сделаем исторический шаг и выйдем во Вроцлаве в четвертьфинал.

Полузащитник сборной Польши Рафал Муравски:

Я очень доволен тем, как сложился матч. Мы провели хорошую игру в высоком темпе. Обе команды имели много голевых моментов, за такими встречами приятно наблюдать. Думаю, болельщикам понравилось.

Сборная России очень сильна. Мы знали это еще до ее матча с чехами. Считаю, мы выглядели очень здорово, полностью выполнили установку тренера. Мы изучали видеозаписи прошлых матчей сборной России, которая сегодня играла так, как мы и ожидали. Мы хорошо сделали свою работу, и матч получился равным.

Мы старались поглубже отходить назад, дабы не давать россиянам возможность остро контратаковать. Это сработало, причем в каждом тайме у нас самих были опасные моменты. Теперь нас ждет важнейший поединок с Чехией. Кто знает, может это самый важный матч для всех нас за последние годы. Нам необходимо побеждать, и именно за этим мы отправимся во Вроцлав. Чехи играют в хороший футбол, но они нам точно по зубам.