Бержерон надеется побить Валуева и попить пивка

Французский боксер Жан-Франсуа Бержерон планирует отправиться прямиком на знаменитый праздник Октоберфест в Мюнхене, если 29 сентября ему удасться победить экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Николая Валуева.

Еще ни разу не проигрывавший канадец всерьез намерен испортить возвращение российского боксера на ринг после поражения и потери чемпионского титула в бою против Руслана Чагаева. Бержерон уверен в том, что он сможет победить самого высокого и тяжелого экс-чемпиона мира, и у него уже есть некоторый опыт встреч с высокими противниками, сообщает allboxing.ru.

"Однажды я встречался с боксером семи футов ростом, Марселусом Брауном, однако он не был таким здоровым как Валуев", - сказал канадец, который в предстоящем бою будет полагаться как на передвижения, так и на силу своего удара, и намерен извлечь все возможное из предоставившегося ему шанса победить экс-чемпиона мира, и самому получить право на титульный бой.

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