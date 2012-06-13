В Варшаве задержали 136 участников стычки болельщиков

Как сообщает РИА «Новости», по словам пресс-секретаря штаб-квартиры польской полиции Мариуша Соколовского, во вторник, в день игры сборных Польши и РФ на Евро-2012, болельщики российской команды провели в Варшаве марш, который был санкционирован местными властями. По оценкам правоохранительных органов, в нем приняли участие около 2 тысяч россиян.

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Во время прохода на стадион хулиганы пытались напасть на болельщиков, в полицию летели камни, металлические заграждения и файеры. Стражи порядка рассеяли нападавших, применив водомет и дубинки.

По словам М.Соколовского, среди задержанных есть и россияне. 11 человек получили телесные повреждения. Ранее варшавская полиция сообщала о 10 пострадавших, среди которых два россиянина, немец и семь поляков.

М.Соколовский не подтвердил распространенную ранее рядом польских СМИ информацию о гибели пострадавшего россиянина. "Медицинские службы не подтверждают сведения о том, что кто-либо погиб или был тяжело ранен", - сказал он.

Не подтвердил эту информацию и пресс-секретарь варшавской полиции Мачей Карчиньский.

Встреча сборных России и Польши, проходившая в Варшаве, завершилась со счетом 1:1. На 37-й минуте счет открыл Алан Дзагоев, на 57-й Якуб Блащиковский провел ответный гол.