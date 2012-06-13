Звезда интернета мальчик Тимур оказался сыном нардепа

После матча Украина-Швеция 6-летний Тимур стал настоящей мировой знаменитостью. Видео, где он радуется забитому голу в ворота шведов, транслировали каналы не только Европы, но и США, и за одну ночь он стал звездой интернета.

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«Я хочу стать вратарем и быть похожим на Андрея Шевченко. Сейчас я часто играю в футбол со своим водителем», - рассказал Тимур газете "Сегодня".

"На «Олимпийском» за нашу сборную болела вся семья. Наш папа был с мужской компанией, старшая дочь сидела со своей компанией, а мы с Тимурчиком отдельно», — говорит мама мальчика Анжелика.

Отец Тимура — нардеп. И именно поэтому он не хочет, чтобы фигурировала его фамилия. «Понимаете, сейчас это воспринимается как радостный эпизод, а если всплывет моя фамилия, начнут говорить, что я проплатил это видео, — сказал отец Тимура. — Хотя на самом деле Тимур попал в кадр случайно. Я давно обещал ему сводить на матч Евро-2012 — так он попал на трибуну. Меня порадовало, что он пел гимн, держа руку на сердце. А еще плакал, когда нам забили, и радовался, когда забили мы. Это была искренняя реакция. Вот если Украина выиграет Евро, тогда я соглашусь, чтобы о Тимуре сняли фильм. Но не сейчас».