Усилена охрана российских футболистов в Польше
05:49, 13 июня 2012Спорт
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В Варшаве футбольный матч чемпионата Европы между командами Польши и России во вторник был омрачен столкновениями между болельщиками.
Как передает Радио Свобода, перед матчем российские болельщики прошли от центра Варшавы к Национальному стадиону. Им пытались препятствовать агрессивно настроенные польские фанаты. Полиция применила водометы и слезоточивый газ.
После матча, завершившегося вничью – 1:1, у стадиона были отмечены новые столкновения. По данным польской полиции, задержаны более ста человек, пострадали 11.
Усилена охрана отеля в Варшаве, где проживают футболисты сборной России.
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