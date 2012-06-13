Усилена охрана российских футболистов в Польше

Как передает Радио Свобода, перед матчем российские болельщики прошли от центра Варшавы к Национальному стадиону. Им пытались препятствовать агрессивно настроенные польские фанаты. Полиция применила водометы и слезоточивый газ.



После матча, завершившегося вничью – 1:1, у стадиона были отмечены новые столкновения. По данным польской полиции, задержаны более ста человек, пострадали 11.



Усилена охрана отеля в Варшаве, где проживают футболисты сборной России.