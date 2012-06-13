Россиянин потерял в Варшаве 5 тысяч евро

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом на пресс-конференции в Варшаве сообщил пресс-секретарь столичной полиции Мачей Карчинский.

Он отметил, что 18-летняя девушка и 22-летний парень нашли бумажник с документами, банковскими карточками и наличными на скамейке возле детской площадки.

По словам М.Карчинского, молодые люди сразу отдали бумажник полиции, которая смогла вернуть его владельцу, который в тот же день обращался к правоохранителям по этому поводу.

"Благодаря честности молодых людей 36-летний мужчина получил свою собственность и не скрывал неожиданной радости от такого развития ситуации", - отметили в польской полиции.

Присутствующая на пресс-конференции мэр Варшавы Анна Гронкевитч-Вальтц добавила, что вчера волонтеры, которые работают в городе, нашли потерянный гражданином Германии билет на матч Евро-2012, который тоже вернули владельцу.

"Они через Facebook связались с женой мужчины и таким образом смогли передать билет", - описала она эту историю.

Участники пресс-конференции отметили, что такие истории подтверждают положительное отношение поляков к иностранцам, в том числе к россиянам, на фоне сообщений о столкновениях между российскими и польскими болельщиками.