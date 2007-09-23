Обзор седьмого тура английской Премьер-лиги

Очередной тур английской Премьер-лиги под номером семь выдался богатым на голы. Сразу в двух матчах было забито пять и больше мячей.

Первой из таких встреч стала игра "Арсенала" с "Дерби". Лидер чемпионата принимал на своем поле одну из худших команд лиги. Пока игра "Дерби" выглядит на фоне остальных команд неубедительной.

"Арсенал" легко выиграл со счетом 5:0, хет-трик сделал Адебайор, забивший на 25-й минуте, 50-й с пенальти и 79-й. Первый гол в матче записан на счет Диаби, это случилось в самом начале - на 10-й минуте. В промежутке между голами Адебайора отличился Фабрегас, забивший на 70-й минуте. "Арсенал" уверенно возглавляет таблицу и пока показывает самый внушительный футбол в лиге.

Вторым матчем, обильным на голы, стала встреча "Фулхэма" с "Манчестер Сити". В самом ее начале Дэвис вывел вперед "Фулхэм", это случилось на 13-й минуте. "Сити" усилиями Петрова сравнял счет на 36-й. Затем все повторилось: Буазза забил у хозяев (48-я минута), Мпенза сравнял у гостей (50-я). На 60-й минуте "горожане" впервые вышли вперед, забил опять Петров. Однако удержать победный счет не вышло, на 75-й минуте Мерфи установил итоговый счет - 3:3.

Самой скучной игрой дня оказалась встреча "Ливерпуля" с "Бирмингемом". Команда Рафаэля Бенитеса продемонстрировала неубедительный футбол. Хозяева смотрелись даже хуже "Бирмингема", который основное время отсиживался в обороне, а в остальные промежутки опасно контратаковал.

"Мидлсбро" и "Сандерленд" разыграли красивую ничью - 2:2. Уже на второй минуте Лидбиттер вывел вперед команду Роя Кина. К 15-й минуте счет стал 1:1, забил Арка. Даунинг вывел "боро" вперед на 67-й минуте, и казалось, что гостям уже не суждено спастись. Однако упорные ребята Кина умудрились забить за минуту до конца основного времени. Отличился Миллер, и "Сандерленд" увозит с опасного выезда одно очко.

В матче "Рединга" с "Уиганом" борьба также шла до последней минуты. "Рединг" вышел вперед усилиями Китсона на 29-й минуте, Бент сравнял счет на 50-й. Лишь в самом конце встречи Харпер установил финальный счет - победа "Рединга" 2:1.

Сегодня свои матчи сыграют еще десять команд, в том числе в принципиальном поединке сойдутся "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Для лондонцев это будет первая игра без Жозе Моуринью.

Официальный сайт ФК "Челси"