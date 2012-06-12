Евро-2012: Польша и Россия обменялись голами

Польша - Россия 1:1 (Блащиковски 58 - Дзагоев 37)

Российская сборная не смогла повторить успех первого матча, когда полностью подавила соперника. Открыв счет, россияне его не удержали и не смогли диктовать игру.

Напомним также, что сегодня в этой группе сборная Греции проиграла Чехии 1:2.

Таким образом, в группе А Россия сохранила лидерство с 4 очками, 3 - у Чехии, 2 - у Польши и 1 балл - у Греции. Здесь все решит третий игровой день 16 июня и матчи Греция - Россия, Чехия - Польша.

Завтра - второй игровой день в группе B: Дания (3) - Португалия (0), Нидерланды (0) - Германия (3).