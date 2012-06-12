Азаров приглашает шведов на пиво

Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата правительства.

В Кабмине отмечают, что Н.Азаров сделал такое приглашение узнав, что президент шведского лагеря болельщиков Ола Сйостед разыскивает его, чтобы вручить выигрыш.

«Почему бы не встретиться, если Ола завтра будет еще в Киеве, договоримся где и как встретиться. Может, выпьем пива. Точно обсудим матч», - сказал М.Азаров.

Как известно, вчера, во время посещения фан-зоны в Киеве, М.Азаров поспорил со шведским болельщиком на бутылку пива, что выиграет сборная Украины. «Выиграла наша сборная, следовательно выиграл и Николай Азаров. Сегодня он также заявил, что не сомневался в победе Украины», - напоминают в правительстве.