В Варшаве полиция применила водометы, резиновые пули и слезоточивый газ

Польская полиция задержала 56 россиян и поляков, которые принимали участие в драках и нарушали общественный порядок во время марша российских болельщиков на Национальный стадион в Варшаве.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польских правоохранителей, в сегодняшних стычках участвовали как российские, так и польские псевдоболельщики.

"Реакция полиции была решительной и предупредила обострение агрессии", - отметили в пресс-службе полиции Варшавы.

Правоохранители сообщили, что задержали большинство из тех, кто принимал участие в стычках, добавив, что благодаря городскому мониторингу планируют идентифицировать и задержать тех, кого не удалось сразу.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Варшаве произошли стычки между футбольными хулиганами из России и Польши во время марша российских болельщиков, в котором приняли участие несколько тысяч человек.

Отражая атаки нападающих, которые скрывали лица и убегали при попытке их задержать, польская полиция применила водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. В результате столкновений несколько человек пострадали. Им оперативно была оказана медицинская помощь.