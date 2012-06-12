Среди раненых в драках в Варшаве есть как русские, так и поляки

Несколько человек пострадали и несколько были арестованы в результате нескольких стычек между польскими и российскими футбольными хулиганами сегодня в Варшаве во время марша российских болельщиков на Национальный стадион, где вечером состоится матч сборных Польши и России.

Как передает корреспондент УНИАН, польские правоохранители оперативно локализовывали и прекращали драки между поляками и россиянами, которые время от времени возникали по ходу марша, в котором приняло участие несколько тысяч болельщиков из Российской Федерации.

Польские хулиганы, которые двигались группами по несколько десятков человек и в основном были с закрытыми лицами и одетые в черные вещи, бросали под ноги россиянам петарды и выкрикивали оскорбительные слоганы.

Они также несколько раз пытались напасть на людей, которые шли в колонне, но полиция практически сразу блокировали доступ к ним.

В группе российских болельщиков тоже было несколько человек с закрытыми лицами, которые также инициировали драки.

Видео Youtube

В колонне людей, большинство из которых мирно шли с государственными флагами России и с шарфиками в национальных цветах, появился тоже флаг СССР.

Правоохранители, кроме традиционных резиновых дубинок и щитов, имели при себе также оружие с резиновыми пулями. В нескольких местах находились водометные машины, одна из которых была использована для того, чтобы прекратить драку возле Национального стадиона. Польская полиция в одном из случаев также использовала слезоточивый газ, когда в толпу болельщиков и правоохранителей полетели камни и бутылки от пива.

Польские хулиганы возле крупнейшей в Польше футбольной арены, где сегодня состоится матч, подожгли российский флаг и пытались также сжечь на одном из столбов облитые бензином шарфик и кепку в российских красках с надписью "Россия", но им это не удалось из-за своевременной реакции полицейских.

Среди раненых в результате потасовок есть как русские, так и поляки.

Как сообщал УНИАН, по данным варшавской мэрии, около 5 тыс. российских футбольных болельщиков планировали пройти маршем к Национальному стадиону.