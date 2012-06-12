Евро-2012: чехи одолели греков
20:51, 12 июня 2012Спорт
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На Чемпионате Европы-2012 снова в игре группа А.
Чешские болельщики празднуют первую победу
На Вроцлавском стадионе завершился матч группы А между сборными Греции и Чехии. Счет 1:2.
Голы: Гекас 51 - Йирачек 3, Пиларж 5
Чехи забили два быстрых гола и смогли в итоге отстоять победу. Сейчас в их активе 3 очка, у греков - 0.
Через час в Варшаве состоится матч между сборными Польши и России
Россияне устроили шествие болельщиков, на протяжении которого произошли столкновения с польскими фанами. В случае победы россияне единолично возглавят группу А.
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