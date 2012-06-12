Евро-2012: чехи одолели греков

На Вроцлавском стадионе завершился матч группы А между сборными Греции и Чехии. Счет 1:2.

Голы: Гекас 51 - Йирачек 3, Пиларж 5

Чехи забили два быстрых гола и смогли в итоге отстоять победу. Сейчас в их активе 3 очка, у греков - 0.

Через час в Варшаве состоится матч между сборными Польши и России

Россияне устроили шествие болельщиков, на протяжении которого произошли столкновения с польскими фанами. В случае победы россияне единолично возглавят группу А.