В Варшаве польские фаны дерутся с россиянами - полиция применила водометы

Колонна российских фанов, блокированная на мосту через Вислу, направляется в обход к стадиону, изменив маршрут движения в связи с тем, что полиции не удается локализовать стычки с болельщиками сборной Польши непосредственно у входа на Национальный стадион, сообщает РИА Новости.

Марш стартовал во вторник недалеко от музея Войска Польского в центре Варшавы и пройдет до Национального стадиона, на котором состоится встреча группы А между сборными России и Польши. Шествие было санкционировано властями Варшавы. На протяжении всего времени шествия россиян их колонну атакуют польские фанаты, передвигающиеся мобильными группами по 5-10 человек, отмечает агентство.