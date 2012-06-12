СМИ: Польских стюардов во Вроцлаве били бывшие бойцы российского спецназа

Польская полиция окончательно идентифицировала шестерых из 12 болельщиков, которые приняли участие в избиении стюардов на стадионе во Вроцлаве, 9 июня, по меньшей мере, один из которых оказался бывшим бойцом российского спецназа.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza во вторник со ссылкой на информированный источник.

"Службы уже знают фамилии, адреса проживания и профессии шестерых российских хулиганов, которые в пятницу во Вроцлаве избили стюардов после матча между сборными России и Чехии", - сообщает газета.

Представители полиции не подтвердили и не опровергли УНИАН этой информации, отметив, что они делают все для того, чтобы как можно скорее задержать злоумышленников.

Польская газета отмечает, что хулиганов удалось идентифицировать благодаря видеозаписям с мониторов на стадионе, благодаря которым правоохранители определили места, где они сидели.

Издание также отмечает, что причиной драки стало непрофессиональное поведение работников полиции, которые в гражданском пытались задержать одного из болельщиков, бросившего во время матча на арену сигнальные огни.

"Вместо того чтобы сразу вывести его с объекта, они начинают с ним ненужную дискуссию. Это продолжалось несколько десятков минут. За это время вокруг начинают собираться заинтересованные делом российские болельщики. Становится горячо. Увидев это и желая помочь полицейским, к ним подходят стюарды", - пишет газета, отметив, что собственно в этот момент начинается драка, видео которой распространено в интернете.

По данным издания, экс-бойца российского спецназа, которым оказался мужчина без футболки с татуировками, идентифицировали российские правоохранители, сотрудничающие с польскими по этому делу.

"Он был настолько неосторожный, что дал себя несколько раз сфотографировать, и его фото появилось на нескольких хулиганских порталах", - пишет польская газета.

Как сообщал УНИАН, в прошлую субботу в интернете появилось видео, на котором видно, как нескольких человек, в том числе с символикой российской сборной, бьют стюардов на Вроцлавском стадионе. При этом несколько из них продолжают бить мужчину по голове, когда он уже лежит на земле.

Справка УНИАН. Согласно польскому законодательству, за участие в драке грозит наказание от 3 месяцев до 8 лет заключения в зависимости от того, насколько серьезные травмы получил пострадавший. Вчера польский суд в Познани приговорил двух хорватов за участие в драке к штрафу почти в 500 евро.

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин, комментируя инцидент во Вроцлаве, заявил, что россияне побили стюардов за то, что они «по-хамски» пытались задержать одного из болельщиков, который в действительности не бросал сигнальных огней на арену стадиона.