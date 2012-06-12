Сборная Украина завтра проведет открытую тренировку
17:45, 12 июня 2012Спорт
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Завтра, 13 июня, накануне отъезда в Донецк национальная сборная Украины проведет открытую тренировку на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Сборная Украины улетит в Донецк
Как информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Федерацию футбола Украины, тренировку смогут посетить болельщики и представители средств массовой информации. Болельщики могут приобрести билеты в кассах стадиона.
Начнется тренировка в 19.00. Перед этим, в 18.15, состоится пресс-конференция главного тренера сборной Олега Блохина.
15 июня в Донецке сборная Украины будет играть со сборной Франции.
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