Сборная Украина завтра проведет открытую тренировку

Как информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Федерацию футбола Украины, тренировку смогут посетить болельщики и представители средств массовой информации. Болельщики могут приобрести билеты в кассах стадиона.

Начнется тренировка в 19.00. Перед этим, в 18.15, состоится пресс-конференция главного тренера сборной Олега Блохина.

15 июня в Донецке сборная Украины будет играть со сборной Франции.