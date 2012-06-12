В Киеве задержали 13 украинцев, которые задирались с российскими фанами

Благодаря своевременному вмешательству работников милиции конфликт был локализован и пресечен.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в отношении задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также в МВД напомнили, что вчера в Украине состоялись два матча группового этапа Евро-2012 в группе D, в частности в городе Донецке между сборными командами Франции и Англии (охрану общественного порядка обеспечивали 2 тыс. 380 работников милиции) и в г. Киеве между сборными командами Украины и Швеции (охрану общественного порядка обеспечивали 6 тыс. 707 работников милиции и военнослужащих внутренних войск МВД).

Благодаря профессиональным действиям правоохранителей грубых нарушений общественного порядка не допущено.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром столичный главк милиции проинформировал, что в Киеве вчера во время матча между сборными Украины и Швеции не зафиксировано ни одно правонарушения, связанного с проведением футбольного турнира.