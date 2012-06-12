Вторую игру сборной Украины на Евро-2012 будут судить голландцы

15:13, 12 июня 2012
Спорт
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Вторую игру сборной Украины на Евро-2012, которую украинская команда проведет против Франции 15 июня в Донецке, будет обслуживать голландская бригада арбитров.

Бьорн Кейперс

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром матча назначен Бьорн Кейперс. Его ассистентами будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.

Матч начнется в 19.00 15 июня на донецкой “Донбасс Арене”.

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