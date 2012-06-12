Шведская пресса: Будь Шевченко моложе, он бы забил ещё в первом тайме

Aftonbladet, одно из влиятельнейших скандинавских изданий, пишет, что вчерашнее поражение сборной Швеции укладывается в грустную статистику игр против хозяев, пишет ua.football. «Пять раз на чемпионатах мира или Европы мы играли со сборными стран-хозяев. И все пять раз терпели поражения. Общий счёт – 5:17».

Несколько размещённых там же послематчевых интервью показывают, как тяжело шведы пережили поражение.

Лустиг, который упустил Шевченко в решающий момент, сказал: «Я сразу понял, что должен был быть там… Конечно, это очень печально. Я слишком увлёкся атакующими действиями и не успел накрыть соперника».

Другой неудачно сыгравший защитник Ольссон отметил: «Сейчас нам очень тяжело… Ты всегда хочешь показать на поле 100% результата, но иногда обстоятельства сильнее тебя. Для него (Шевченко) – это был обычный гол, каких он много забил в карьере, для нас – грубая ошибка».

Ибрагимович же в перерыве крепко повздорил с партнёром по сборной Маркусом Розенбергом, будучи недовольным качеством игры.

Издание Svenska Dagbladet не скрывает эмоций: «Крушение в Киеве – кошмарный старт». «Начали, запутались и потерпели поражение. Нас побила живая легенда. Летний праздник сборной Швеции был испорчен уже в Киеве. И провал на «Олимпийском» может дорого обойтись. Проиграть первый матч на турнире – одна из худших вещей для любой команды. Проиграть сопернику, которого мы должны опережать в таблице, ещё хуже. А уж проиграть после того, как открыли счёт – это по-настоящему ужасно».

Журналист корит шведскую сборную за многочисленные тактические ошибки. «Множество украинских атак зародились на нашем левом фланге, где Тойвонен и Мартин Ольссон не могли наладить взаимодействие. Время от времени Ярмоленко там словно по автостраде проносился(…) Будь Шевченко моложе года на три, он бы забил ещё в первом тайме».

Arbetarbladet из Гефле: «Счастливые грёзы Эрика Хамрена длились всего три минуты». И дальше: «Два кивка головы Андрея Шевченко за семь минут превратили этот сон в нечто куда более мрачное».

Целых три абзаца журналист посвятил главному тренеру шведской сборной. «Хамрен следовал своим инстинктам, остался верным своей философии игры. Так или иначе, а поставленной цели тренер не добился. Ожидания не совпали с реальностью. Подгоняемая большинством из 60 с лишним тысяч зрителей, сборная Украины не теряла времени. Она играла лучше, сильнее, и опаснее, чем многие предполагали до матча».