Игроки сборной Украины назабивали на выходной

Об этом сообщает информационный центр “Украина 2012”.

По данным информцентра, утром большинство футболистов покинули тренировочный лагерь и выехали в город, где проведут свободное время с семьями.

В сообщении, в частности, отмечается, что Андрея Воронина «приехала эмоционально поддержать жена Юлия с детьми из Москвы и родственники из Одессы”, а “Анатолий Тимощук, в свою очередь, проведет свободное время вместе с женой Надеждой и двумя дочками-близнецами: двухлетние Ноа и Миа также прилетели в Киев”.

В информационном центре “Украина 2012” отмечают, что самая “многочисленная армия болельщиков, по-видимому, у Андрея Шевченко”. “На игре со шведами за нашим капитаном наблюдали, кроме родни, и беременная жена Кристен Пазик с сыновьями Джорданом и Кристианом”, - говорится в сообщении. Также отмечается, что “не остались без поддержки боевых подруг и другие игроки сборной”. “Все они – рядом с командой. Накануне Евро, напомним, некоторые из них даже снялись для модного журнала. В фотосессии Maxim приняли участие Олеся Гусева, Виктория Коноплянка и Алла Селезнева”, - сказано в сообщении.