Михалик рассказал, как Ибрагимович щипал его и царапал

Тарас Михалик рассказал, что в первые минуты матча игроки очень сильно волновались и поэтому играли достаточно осторожно, пишет sport.segodnya.ua.

Он также отметил, что пришлось немного «пободаться» с Ибрагимовичем, поскольку скандинавы всегда играют в жесткий, английский футбол.

«Ну ничего, пободались чуть-чуть. Руки и ноги в синяках и царапинах остались – но это такое, футбол, это надо забывать. Я и до матча говорил – он грязновато играет. И локтями, и не брезгует где-то подщипнуть. Вот остались следы на руке», - Михалик показывает царапины на внутренней стороне локтя и кровоподтеки подмышкой.

Украинский защитник также отметил, что несмотря на жесткую игру, щипки и царапины, они не забывали при случае обменяться парой фраз.

«Я ему говорил, какой он хороший парень. Он мне – то же самое», - рассказал Михалик.