В Харьков прилетели сборные Германии и Нидерландов

В Харьков на матч с немцами прилетела сборная Нидерландов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, самолет с голландской сборной приземлился в международном аэропорту «Харьков» в 13.14.

Кроме того, в Харьков прилетели их соперники - сборная Германии.

В медиа-центре Евро-2012 в Харькове УНИАН сообщили, что предматчевые пресс-конференции главных тренеров сборной Нидерландов Берта ван Марвейка и главного тренера сборной Германии Йоахима Льова пройдут сегодня в 16.16 и 18.15 в пресс-центре стадиона «Металлист».

Как сообщал УНИАН, на харьковском стадионе «Металлист» 13 июня состоится матч «Нидерланды – Германия». По данным Департамента по вопросам подготовки Евро-2012 Харьковского городского совета, в Харьков 12 и 13 июня прибудут 20 тысяч болельщиков из этих стран. В частности, 12 июня в Харьков прибудет 21 самолет с болельщиками, 13 июня - 56 самолетов.