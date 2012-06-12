Милиционеров на Евро поселили в казарму с одной розеткой и забитыми унитазами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили родственники милиционеров и на пресс-конференции подтвердил начальник милиции Кременчуга Андрей Ткаченко.

По словам родственников, милиционеров из Кременчуга обещали поселить в нормальных условиях и кормить 2 раза в сутки, а привезли в «какое-то ужасное здание под Харьковом с нечеловеческими условиями для жизни».

«Там одна розетка на всех, два забитых унитаза. Дали им старые матрацы, которым, наверное, несколько десятков лет. Кушать дали в первый день что-то по типу мивины и даже не дали чая...», - рассказали родственники.

Милиционеры возмутились условиями проживания. Позже милиционеров заселили в общежитие вуза МВД, но при этом выдали 30 грн в сутки на питание.

«Всех зачинщиков этих волнений обещают уволить в течение двух месяцев под любым предлогом», - обеспокоены родственники милиционеров.

При этом они выразили благодарность мэру Кременчуга Олегу Бабаеву, который уже отправил в Харьков кременчугским милиционерам продукты.

В свою очередь начальник милиции Кременчуга Андрей Ткаченко признал, что с поселением милиционеров действительно были проблемы, однако сейчас они уже решены.

«Обещали нормальные условия. Приехали и увидели, что не совсем они, так сказать, подходят. Там было больше вопросов с обеспечением питания. Деньги на питание - 30 грн, ни больше, ни меньше, это по закону. По проживанию - их перевели в общежитие учебного заведения. Эту возможность нашли. По питанию вопросы есть. Мы не можем им обеспечить хорошее питание за 30 грн...»,- сказал А.Ткаченко.

Как сообщалось, 5 июня в Харьков из Кременчуга поехал батальон патрульной службы (100 человек). Милиционеры будут охранять общественный порядок во время Евро-2012 в Харькове в течение месяца.