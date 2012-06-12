Шевченко возглавил рейтинг лучших игроков Евро-2012

Украинец Андрей Шевченко, который забил 2 гола, принесших украинской команде победу над Швецией в понедельник, 11 июня, возглавил рейтинг лучших игроков Евро-2012 по индексу Castrol EDGE.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Индекс А.Шевченко составляет 9,70. На втором месте оказался швед Златан Ибрагимович (9,57), на третьем – россиянин Алан Дзагоев (9,52). При расчетах индекса Castrol EDGE учитывается любой пас, сейв или удар игроков, которые способствовали забиванию гола соперникам или предупреждению забиванию гола в собственные ворота.

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