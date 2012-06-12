В Донецке английских фанов в аэропорт домчали гаишники
11:55, 12 июня 2012Спорт
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В Донецке наряд Госавтоинспекции довез в аэропорт двух английских болельщиков, которые отстали от своей группы и опаздывали на рейс.
|Англичане чуть не опоздали на самолет
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины, благодаря правоохранителям граждане Великобритании не опоздали на самолет.
В сообщении также отмечается, что сотрудники ГАИ вчера в Донецке, перед матчем между сборными Англии и Франции, целый день несли службу. Экипажи патрульных автомобилей и мотоциклов сопровождали многочисленные автобусы с организованными группами болельщиков, приехавших в город.
Как сообщал УНИАН, 11 июня в первом матче группы D Евро-2012, который состоялся на стадионе «Донбасс Арена» в Донецке, сборные Франции и Англии сыграли в ничью со счетом 1:1.
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