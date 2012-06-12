Шведы боятся наших девушек – слишком красивые

Как рассказала Марина, одна из переводчиц со стороны шведов, пьют они очень много и постоянно сидят в фастфудах. Их обслуживает наша украинская кейтеринговая компания. Обед стоит 300 гривен, дают картошку и сосиски (они по 50). Шведы воротят носы - едят на стороне, пишет «Комсомольская правда в Украине».

Все, кто работает в городке, сперва боялись за здоровье шведов, теперь даже уважают.

- Пиво, пиво и пиво! - загибает пальцы продавщица ближайшей кафешки, перечисляя "любимые блюда шведов". - Еще водка.

- А еще?

- Еще горилка! - смеется женщина. - У них же на родине фактически сухой закон, алкоголь стоит нереальных денег. А тут дорвались!

Девушки также отмечают еще одну особенность шведских фанов – они на украинок вообще не обращают внимания.

Как оказалось, шведы просто стесняются. Мол, наши девушки такие красивые - непривычно. Кроме того, они рассказали, что им шведские организаторы в брошюре написали, что к украинкам нельзя подходить. Мол, это ловушка: подсыпят снотворное - ограбят…

Кроме того, по словам шведов, в той же брошюрке еще много интересного. Не рекомендуют ходить в одиночку, тем более ночью. И не дай бог в спальные районы. Также не рекомендуют задевать местных фанатов.