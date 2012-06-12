Как Янукович радовался голу (видео)

Видео Youtube

По теме: VIP-зрители на матче Украина-Швеция (фото)

Как сообщал УНИАН, Виктор Янукович поздравил сборную Украиныпо футболу и всех ее болельщиков с яркой победой. 11 июня в матче финальной части Евро-2012 сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и возглавила группу D по результатам первого тура