Как Янукович радовался голу (видео)

10:39, 12 июня 2012
Спорт
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Президент Украины Виктор Янукович очень эмоционально отреагировал на первый гол, забитый Андреем Шевченко в матче со шведами.  

   

                                         Видео Youtube

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Как сообщал УНИАН, Виктор Янукович поздравил сборную Украиныпо футболу и всех ее болельщиков с яркой победой. 11 июня в матче финальной части Евро-2012 сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и возглавила группу D по результатам первого тура

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