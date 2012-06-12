Los Angeles Kings выиграл Кубок Стэнли

Об этом сообщает"Коммерсант".

Заключительная встреча противостояния прошла на льду «королей» в ночь на 12 июня и завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев.

В составе победителей дублями отметились Джефф Картер и Тревор Льюис, а также по шайбе забросили Дастин Браун и Мэтт Грин. У New Jersey Devils гол забил Адам Хенрик.

Ранее клуб из Калифорнии лишь раз играл в финале — в сезоне-1992/93 он уступил Montrеal.