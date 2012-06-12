Милиция благодарит шведских фанов

Как сообщили в столичном главке милиции, сразу после матча шведские болельщики были отделены от их украинских «коллег» для доставки к месту жительства.

Как сообщал УНИАН, 11 июня в матче финальной части Чемпионата Европы Украина победила Швециюсо счетом 2:1 и возглавила группу D по результатам первого тура.