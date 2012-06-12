Милиция благодарит шведских фанов
08:28, 12 июня 2012Спорт
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Столичная милиция благодарит шведских болельщиков за проявленную толерантность после проигрыша своей команды.
|Шведские болельщики вели себя достойно
Как сообщили в столичном главке милиции, сразу после матча шведские болельщики были отделены от их украинских «коллег» для доставки к месту жительства.
Как сообщал УНИАН, 11 июня в матче финальной части Чемпионата Европы Украина победила Швециюсо счетом 2:1 и возглавила группу D по результатам первого тура.
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